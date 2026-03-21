Sucesos

Sismo de esta madrugada sacó a muchas personas de sus camas

Según el Ovsicori, el epicentro se registró al sureste de isla Palo Seco de Parrita

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La madrugada de este sábado estuvo bastante movida para varias personas, pues un fuerte sismo hizo que muchos se salieran de la cama.

LEA MÁS: Identifican a hombre asesinado a balazos mientras viajaba en bicicleta por Limón

De acuerdo con el Ovsicori, el temblor ocurrió a las 3:11 a.m. y tuvo una magnitud de 3,5.

En cuanto a su epicentro, este fue localizado 2,1 kilómetros al sureste de isla Palo Seco de Parrita, y tuvo una profundidad de 35,48 kilómetros.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El sismo se registró a las 3:11 a.m. de este sábado. (Canva/Canva)

LEA MÁS: Brett Gardner, exjugador de los Yankees, demanda a hotel en Costa Rica tras la muerte de su hijo

En la publicación hecha en el perfil de Facebook de Ovsicori, varias personas hicieron sus reportes, algunas indicaron que el temblor se sintió fuerte, pero corto en sectores como Tibás, Guadalupe, Hatillo y Poás de Alajuela.

LEA MÁS: Este es el oscuro motivo por el que Jeremy Buzano nunca se deshizo de los restos de Nadia y los guardó en refrigeradora

Otras personas, la gran mayoría, indicaron que se despertaron no por el sismo, sino por el sonido generado por la alarma de la app oficial del Ovsicori.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SismoOvsicoriTemblor
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.