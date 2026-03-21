Sucesos

Identifican a hombre asesinado a balazos mientras viajaba en bicicleta por Limón

La víctima viajaba en bicicleta cuando fue interceptada por un carro

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El hombre que fue asesinado este viernes en un ataque a balazos en Limoncito de Limón tenía 32 años.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como de apellido Fallas.

El hombre fue asesinado a balazos en Limoncito de Limón (Silvia Coto)

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a eso de las 5:10 a. m., cuando se alertó sobre una persona herida en la calle.

Las primeras versiones indican que la víctima se desplazaba en bicicleta desde Limoncito hacia el centro de Limón cuando, al parecer, un vehículo pasó por el sitio y se escucharon un montón de balazos.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido en la calle y fue declarado fallecido en el lugar por las autoridades que atendieron la emergencia.

LEA MÁS: Brett Gardner, exjugador de los Yankees, demanda a hotel en Costa Rica tras la muerte de su hijo

En la escena, agentes judiciales realizaron la recolección de indicios balísticos de importancia para el avance de la investigación. De momento, no se reportan personas detenidas por este caso.

El levantamiento del cuerpo fue efectuado por agentes judiciales, quienes lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Limónfallecidoasesinado a balazoslimoncitobicicletatiroteo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.