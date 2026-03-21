Identifican a hombre asesinado a balazos mientras viajaba en bicicleta por Limón

El hombre que fue asesinado este viernes en un ataque a balazos en Limoncito de Limón tenía 32 años.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como de apellido Fallas.

El hombre fue asesinado a balazos en Limoncito de Limón (Silvia Coto)

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a eso de las 5:10 a. m., cuando se alertó sobre una persona herida en la calle.

Las primeras versiones indican que la víctima se desplazaba en bicicleta desde Limoncito hacia el centro de Limón cuando, al parecer, un vehículo pasó por el sitio y se escucharon un montón de balazos.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido en la calle y fue declarado fallecido en el lugar por las autoridades que atendieron la emergencia.

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En la escena, agentes judiciales realizaron la recolección de indicios balísticos de importancia para el avance de la investigación. De momento, no se reportan personas detenidas por este caso.

El levantamiento del cuerpo fue efectuado por agentes judiciales, quienes lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.