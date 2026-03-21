Brett Gardner, exjugador de los Yankees, demanda a hotel en Costa Rica tras la muerte de su hijo

Brett Gardner, exjugador de los Yankees, y su familia presentaron una demanda civil en un tribunal federal contra los propietarios y operadores del Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort en Manuel Antonio, Costa Rica, tras la muerte de su hijo de 14 años, Miller Gardner.

La familia de exjugador de los Yankees puso una demanda. En la foto :Hunter Gardner, Jessica Gardner, Miller Gardner, Brett Gardner (La Nación/Tomado "X")

Según medios estadounidenses la familia acusa de negligencia grave y muerte injusta, daño emocional, responsabilidad indirecta, incumplimiento de garantía, pérdida de consorcio filial y otras causas legales alegando que no tomaron medidas básicas para proteger a sus huéspedes.

La tragedia ocurrió 21 de marzo de 2025 y esto es lo que se conoce:

Según la demanda, Miller y sus familiares comenzaron a sentirse mal durante su estadía.

Los documentos judiciales señalan que no había detectores de monóxido de carbono ni una ventilación adecuada en la zona donde se ubicaba un equipo mecánico del hotel, lo que habría permitido la acumulación de gas tóxico en las habitaciones.

Por su parte, los exámenes forenses realizados a Miller confirmaron niveles letales de carboxihemoglobina en su organismo, lo que ratifica una exposición mortal a dicho componente químico.

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Además de Miller su papá tuvo síntoma severos, su mamá estuvo desorientada y sufrió secuelas físicas, mientras que su hermano Hunter, logró salir y evitar mayores daños.

La familia ha dicho que lo ocurrido pudo evitarse y que es por eso que desean que nadie vuelva a pasar por algo así y sobre todo crear consciencia del cuidado con el monóxido de carbono en establecimientos turísticos.

La familia estaba de vacaciones, disfrutando las bellezas de Costa Rica, cuando se dio la desgracia.