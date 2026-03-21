Motociclista muere al chocar contra muro cerca del Monumento al Agua

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de mortales accidentes de tránsito; uno de los más recientes ocurrió la madrugada de este sábado y cobró la vida de un motociclista.

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Según el reporte de la oficina de prensa de la Cruz Roja, el mortal incidente ocurrió a eso de la 1:58 a.m. en Pavas, San José, a unos 300 metros del Monumento al Agua.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una colisión que dejó una persona herida; según el informe, se trataba de un motociclista que, por razones que no son claras, se estrelló contra un muro.

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El motociclista falleció tras chocar contra un muro. Foto: Archivo (IStock)

La Cruz Roja despachó una unidad de soporte avanzado de vida al sitio, pero a la llegada de los paramédicos ya no había nada que hacer por el motociclista.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en el fatal accidente.