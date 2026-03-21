Sucesos

Violento choque entre dos carros y un cabezal deja a una persona fallecida en Alajuela

La Cruz Roja indicó que dos personas sobrevivieron al accidente y no tuvieron que ser llevadas a un centro médico

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Por Adrián Galeano Calvo

Una triple colisión entre dos carros y un cabezal, ocurrida la madrugada de este sábado en Alajuela, tuvo un trágico desenlace, pues una de las personas involucradas perdió la vida.

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Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el mortal accidente ocurrió a eso de las 3:55 a.m. en El Coyol de Alajuela, específicamente de la rotonda 1 kilómetro en dirección hacia la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

A la hora mencionada, la Benemérita fue alertada sobre una colisión múltiple en la que varias personas habrían resultado heridas, por lo que al lugar se despachó una unidad de rescate, una unidad de soporte de vida y dos unidades de soporte básico.

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Cruz Roja
El mortal accidente ocurrió en el Coyol de Alajuela. Foto con fines ilustrativos. (Cruz Roja)

“Se informa de la colisión de dos vehículos livianos y uno pesado; en la escena se abordan tres pacientes, de los cuales dos estaban en condición estable, por lo que no requirieron ser trasladados, y un hombre adulto que se encontraba sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una dinámica preliminar de cómo habría ocurrido la colisión entre los tres vehículos.

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Fallecido choque coyol Alajuela
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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