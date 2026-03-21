Estudiante de 13 años murió mientras estaba en clases y colegio compartió sentido mensaje

Los estudiantes y profesores del Liceo San Francisco en Agua Caliente de Cartago se encuentran de luto tras el fallecimiento repentino de una estudiante de sétimo año ocurrido mientras se encontraba en el centro educativo.

Se trata de una joven de 13 años, quien había asistido con normalidad a lecciones cuando, de manera inesperada, sufrió un aparente infarto que le provocó la muerte.

Liceo San Francisco Agua Caliente de Cartago (Facebook/Liceo San Francisco)

Tras lo sucedido, la dirección del centro educativo comunicó oficialmente: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de una de nuestras estudiantes dentro de la institución. Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeros en este momento tan difícil. Como comunidad, lamentamos profundamente esta pérdida y extendemos nuestras más sinceras condolencias. Estamos brindando el acompañamiento necesario a quienes lo requieran y pedimos respeto, prudencia y solidaridad ante esta situación.”

Ante la dolorosa situación, la directora del centro, Lisandra Mata, también emitió una circular dirigida a padres de familia, estudiantes y personal institucional. En el comunicado, el cuerpo docente y administrativo manifestó su profundo pesar y se unió al dolor de la familia de la joven y de toda la comunidad estudiantil.

Asimismo, se informó que el lunes 23 de marzo no se impartirán lecciones en ningún nivel como muestra de respeto y duelo.

La dirección también comunicó que, en el caso de los estudiantes de undécimo año, la Prueba Nacional Diagnóstica de Estudios Sociales fue reprogramada para el lunes 6 de abril.

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De igual forma, la institución indicó que trabajará de manera conjunta con la Dirección Regional de Educación para implementar estrategias de acompañamiento y brindar apoyo emocional a estudiantes, docentes y personal administrativo durante este difícil momento.

“Nos solidarizamos con su familia y elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno”, concluye el mensaje oficial.

La noticia ha generado consternación entre compañeros, docentes y padres de familia, quienes recuerdan a la menor con cariño.