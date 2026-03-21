Equipo de fútbol llora a exjugador que perdió la vida de forma trágica en terrible accidente de tránsito

Un equipo de fútbol llora la trágica muerte de uno de sus queridos exjugadores, quien falleció en un terrible accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado.

Se trata del Municipal Atenas, el cual dedicó una publicación en su perfil de Facebook en honor a Rodrigo Fumero Espinoza, el muchacho de 24 años que murió en un choque múltiple que sucedió en El Coyol de Alajuela.

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“Lamentamos profundamente la pérdida de Rodrigo, exjugador de nuestra institución. Nos unimos al dolor de su familia y amigos. Que Dios les reconforte en este momento”, publicó el equipo.

Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook.)

Según la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el mortal accidente ocurrió pasadas las 4 a.m. de este sábado en El Coyol de Alajuela, específicamente de la rotonda 1 kilómetro en dirección hacia la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

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“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido viajaba en un vehículo cuando, por razones que no están claras y son investigadas, habría perdido el control, por lo que invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión, posteriormente, chocó contra otro vehículo liviano”, detalló el OIJ.

El mortal accidente ocurrió en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/El mortal accidente ocurrió en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook.)

La Cruz Roja fue alertada sobre la colisión múltiple, por lo que al lugar se despachó una unidad de rescate, una unidad de soporte de vida y dos unidades de soporte básico.

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“Se informa de la colisión de dos vehículos livianos y uno pesado; en la escena se abordan tres pacientes, de los cuales dos estaban en condición estable, por lo que no requirieron ser trasladados, y un hombre adulto que se encontraba sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.