Este es el muchacho de 24 años que murió en el terrible choque múltiple en Alajuela

El conductor que perdió la vida de forma trágica en el choque múltiple ocurrido la madrugada de este sábado en El Coyol de Alajuela era un joven vecino del centro de Atenas.

Se trata de Rodrigo José Fumero Espinoza, de 24 años, quien falleció luego de que el carro en el que viajaba chocara contra un camión y posteriormente contra otro vehículo.

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“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado Rodrigo. Gracias a quien en vida fuiste, nos dejas el corazón lleno de amor y enseñanzas. Que Dios te permita descansar en la eternidad, te extrañaremos”, dice la esquela hecha por los seres queridos del joven.

Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook.)

De acuerdo con la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el mortal accidente ocurrió pasadas las 4 a.m. de este sábado en El Coyol de Alajuela, específicamente de la rotonda 1 kilómetro en dirección hacia la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

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“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido viajaba en un vehículo cuando, por razones que no están claras y son investigadas, habría perdido el control, por lo que invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión, posteriormente, chocó contra otro vehículo liviano”, detalló el OIJ.

El muchacho de 24 años invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión, luego contra otro carro. Foto cortesía. (cortesía/El muchacho de 24 años invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión, luego contra otro carro. Foto cortesía.)

La Cruz Roja fue alertada sobre la colisión múltiple, por lo que al lugar se despachó una unidad de rescate, una unidad de soporte de vida y dos unidades de soporte básico.

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“Se informa de la colisión de dos vehículos livianos y uno pesado; en la escena se abordan tres pacientes, de los cuales dos estaban en condición estable, por lo que no requirieron ser trasladados, y un hombre adulto que se encontraba sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.