Este fue el joven motociclista que sufrió horrible muerte en Circunvalación

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al joven que falleció la madrugada de este sábado luego de chocar con su motocicleta contra un muro en Pavas, San José.

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La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima de ese fatal accidente fue un muchacho apellidado Calderón, de apenas 23 años.

El fatal hecho ocurrió a eso de las 2:30 a.m. de este sábado, específicamente sobre la carretera de Circunvalación, a unos 300 metros del Monumento al Agua.

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El mortal accidente ocurrió sobre Circunvalación. Foto Facebook Mi Gente. (Facebook/El mortal accidente ocurrió sobre Circunvalación. Foto Facebook Mi Gente.)

“De acuerdo con la dinámica que se maneja hasta el momento, este hombre viajaba en una motocicleta cuando, por razones que no están claras, perdió el control y colisionó contra una estructura”, informó el OIJ.

Según videos que circulan en redes sociales, al parecer, Calderón se estrelló contra el muro que da soporte al puente de la carretera que va en dirección al centro comercial Plaza Mayor, en Pavas.

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De momento, las autoridades no tienen claro qué fue lo que causó que el muchacho perdiera el control, pero no se descarta que en el mortal hecho haya mediado un posible exceso de velocidad.