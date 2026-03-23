Sicarios desatan balacera en Alajuelita y hombre recibe balazo en un ojo

Un hombre resultó herido de gravedad por culpa de dos sicarios que desataron un ataque a balazos la noche de este domingo en Alajuelita, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima, un hombre apellidado Fonseca, fue alcanzado por uno de los disparos, el cual lo impactó en uno de sus ojos.

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Según la Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, los hechos ocurrieron pasadas las 7 p.m. de este domingo 22 de marzo en el sector conocido como Los Filtros, en Alajuelita.

La balacera ocurrió en el sector de Los Filtros, en Alajuelita. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

En apariencia, el hombre y su familia se encontraban en una actividad familiar, por lo que habían alquilado un local para dicho evento.

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“Este hombre se encontraba en un local cuando, en apariencia, pasaron dos hombres en una motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

Trascendió que, tras el violento tiroteo, Fonseca fue llevado a un centro médico para que fuera atendido.

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Los agentes que atendieron el caso informaron que el hombre recibió un impacto de bala en su ojo derecho.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil de este hecho; también se investiga si en efecto el ataque iba dirigido hacia Fonseca o si los sicarios más bien iban tras otra persona.