Conozca como es la cárcel en Texas donde Celso Gamboa y “Pecho de Rata” pasan sus días

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez permanece detenido en la cárcel del condado de Collin, en McKinney, Texas, un centro penitenciario que funciona bajo un modelo distinto al que muchas personas imaginan.

En esta mismo centro penal está Edwin López, alias Pecho de Rata, y al parecer ellos no están en el mismo módulo.

La cárcel se construyó en 1984, es una instalación de tres pisos que puede albergar hasta 1.200 reclusos.

De acuerdo con el medio de comunicación Community Impact, el Centro de Detención del Condado de Collin tuvo una remodelación en 1994, con una capacidad inicial de 536 camas.

El sitio web: collincountyjail.org señala que esta cárcel aloja principalmente a detenidos en prisión preventiva y a personas que esperan sus sentencias.

Cárcel Collin County Jail, del condado de Collin, en McKinney, Texas donde está Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata al ser extraditados. Foto: bsw-architects (bsw-architects/bsw-architects)

La cárcel está dividida en varias secciones diferentes, incluyendo un área de población general, un área de máxima seguridad y una unidad de salud mental. Además, cuenta con una clínica médica, una biblioteca y una zona de recreo.

Diseño moderno y organizado por módulos

La instalación está conectada a la oficina del sheriff por un pasillo cubierto y fue diseñada con un edificio principal para servicios penitenciarios, además de varios módulos donde se ubican los reclusos.

Cárcel Collin County Jail, del condado de Collin, en McKinney, Texas donde está Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata al ser extraditados. Foto: bsw-architects (bsw-architects/bsw-architects)

Cada uno de estos espacios está compuesto por áreas donde los internos conviven bajo supervisión constante.

“Quiero que nuestros empleados se sientan como si trabajaran en un entorno profesional. Esta es una gran inversión de los contribuyentes: está limpia, pintada y bien cuidada”, expresó el Terry Box, quien fue sheriff del condado por más de 30 años y se retiró en el 2016, al medio Community Impact.

Cárcel Collin County Jail, del condado de Collin, en McKinney, Texas donde está Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata al ser extraditados. Foto: bsw-architects (bsw-architects/bsw-architects)

Sin barrotes y con supervisión directa

A diferencia de lo que muchos imaginan, el centro opera bajo un sistema de supervisión directa, lo que significa que los reclusos no permanecen encerrados tras rejas durante todo el día.

En cambio, pueden moverse dentro de sus módulos mientras cumplan las normas establecidas, siempre bajo vigilancia permanente de los agentes penitenciarios.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. (Collin County/Página we/Reproducción)

Al ingresar, los internos son ubicados en un módulo de clasificación, donde reciben información sobre las reglas y el funcionamiento del lugar.

Posteriormente, son trasladados a la población general, donde ya conocen las normas y lo que se espera de su comportamiento.

Collincountyjail.org también señala que en los últimos años se han producido varias muertes bajo custodia en la cárcel del condado de Collin. Estas muertes han suscitado preocupación sobre la seguridad de los reclusos y la idoneidad de la atención médica.