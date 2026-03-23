Sucesos

Muchacho de 19 años fue apuñalado en la cabeza y espalda tras violenta discusión en Heredia

Al parecer, el joven tuvo una discusión con varios sujetos que luego lo atacaron

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Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho está luchando por su vida en un centro médico tras haber sido víctima de un salvaje ataque, en el que recibió varias puñaladas.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 7 p.m. de este domingo 22 de marzo en el sector de Guararí de Heredia.

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En cuanto al herido, la Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima del ataque fue un joven apellidado Rosales, de 19 años.

Según la versión preliminar que maneja el OIJ, el ataque se habría dado cuando Rosales se vio involucrado en una discusión.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El ataque ocurrió este domingo en Guararí de Heredia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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“Al parecer, este hombre tuvo una discusión con varios sujetos, siendo que Rosales resultó con varias heridas de arma blanca”, detalló el OIJ.

De acuerdo con el reporte de los agentes que atendieron el caso, el muchacho presentaba varias heridas de arma blanca en la cabeza, la espalda y en uno de sus glúteos.

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Por su parte, la Cruz Roja informó que personal paramédico del comité local atendió al joven y lo trasladó en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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