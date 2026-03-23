OIJ revela detalles de fallecidos y sobreviviente de supuesto naufragio frente a Cabo Matapalo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que las dos personas que fallecieron en el supuesto naufragio ocurrido frente a Cabo Matapalo, así como el hombre que fue rescatado con vida de ese mismo hecho, presentaban graves quemaduras en sus cuerpos.

Sin embargo, Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que, de momento, no pueden confirmar que este mortal hecho haya sido producto de un ataque militar por parte parte del gobierno de los Estados Unidos hacia dicha embarcación.

“No se ha determinado la causa de muerte, pero tenían indicios de quemaduras muy graves.

“El sobreviviente se encuentra internado en Cuidados Intensivos en un hospital en San José. Esta persona tiene bastantes quemaduras muy severas en la mitad de su cuerpo y está en una condición compleja", explicó Muñoz.

LEA MÁS: Así son las visitas a Celso Gamboa en la cárcel, pero de momento algo impide que vea a su familia

El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha. (Captura de video de MSP/Captura de video de MSP)

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes, específicamente frente a Cabo Matapalo, a 126 millas náuticas de Golfito.

“Personeros de Guardacostas de los Estados Unidos abordaron un aparente naufragio en aguas internacionales, ellos contactan al Servicio Nacional de Guardacostas y proceden a la entrega de dos cuerpos, ya debidamente embolsados, y una tercera persona herida. Los cuerpos fueron recibidos por agentes del OIJ en Golfito, explicó Muñoz, quien agregó que de momento, desconocen el punto exacto del supuesto naufragio.

En cuanto a las personas fallecidas y al sobreviviente, el subdirector del OIJ indicó que de momento no han sido identificadas, pero señaló que de forma preliminar se trataría de sudamericanos.

No confirman ataque

Luego de que se diera a conocer el caso, trascendió información que señalaba que la embarcación en la que viajaban estas personas habría sido atacada por el Gobierno de Estados Unidos, al parecer, por un presunto transporte de drogas.

Muñoz fue claro al decir que por ahora, no pueden confirmar dicha información, pero indicó que no pueden descartarla del todo, pues tienen conocimiento de que esa ruta cerca de Matapalo es usualmente por narcotraficantes.

El subdirector del OIJ señaló que, según su experiencia, cuando aeronaves estadounidenses atacan embarcaciones es muy difícil que queden restos de estas o incluso cuerpos.

“Es muy poco probable que en un ataque de esta envergadura hayan quedado tres personas (dos cuerpos y un sobreviviente). Esta clase de daño que no es compatible con un misil", señaló.