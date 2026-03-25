Mamá del ‘Gordo Julio’ también formaría parte de la banda narco que desata el horror en Cartago

La detención de la mamá de un sujeto conocido como “Gordo Julio” marca un nuevo golpe dentro de la estructura criminal señalada por la ola de violencia que sacude a Cartago en este 2026.

Se trata de una mujer de apellidos Pérez Brenes, de 51 años, conocida como “La Teletubbie” quien fue capturada por agentes del OIJ junto con su hijo, un hombre de apellidos Gómez Pérez, de 30 años, señalado como uno de los presuntos cabecillas de una organización narco.

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Una mujer de apellidos Pérez Brenes, de 51 años y mamá de Gordo Julio, fue detenida este miércoles. (OIJ/Cortesía)

Caen juntos en Orotina

La captura se dio en el condominio Don Juan, en el sector de Vieja Santa Rita de Orotina, donde ambos se encontraban viviendo mientras, según las autoridades, se desarrollaban los hechos violentos en Cartago.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, la mujer en apariencia tenía un rol dentro de la estructura criminal.

Las autoridades sospechan que Pérez Brenes, al parecer, se dedicaba a almacenar droga y a recibir dinero producto de la venta de estupefacientes.

Este señalamiento refuerza la hipótesis de que la organización operaba como una estructura criminal con apoyo logístico familiar.

OIJ y PCD detienen a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

Parte de lo decomisado durante los operativos contra la banda de alias “Gordo Julio”, incluyendo armas de fuego, municiones, vehículos, drogas y dinero en efectivo. (OIJ/OIJ)

Guerra entre bandas

Según la investigación, la disputa por territorios y venta de droga en Cartago estaría marcada por una alianza entre tres grupos: Los Gery, el Gordo Julio y Los Chacales.

Estos grupos, en apariencia, mantienen un enfrentamiento directo contra la banda conocida como Los Maruja, lo que ha generado una escalada de violencia en la provincia.