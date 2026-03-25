La inusual y desesperada maniobra de la banda del ‘Gordo Julio’ para deshacerse de la droga

La banda vinculada a alias “Gordo Julio” habría recurrido a una inusual y desesperada maniobra para intentar deshacerse de la droga durante los allanamientos realizados este miércoles.

Según confirmó Erick Calderón, jefe de la Fuerza Pública, los sospechosos intentaron ocultar y eliminar grandes cantidades de estupefacientes utilizando distintos métodos dentro de las viviendas intervenidas.

De acuerdo con Calderón, los integrantes de la organización criminal escondían dosis de droga en techos, pero lo que más llamó la atención de las autoridades ocurrió en uno de los inmuebles allanados.

“Esconden diferentes dosis de droga en el techo, en uno de los allanamientos de hoy (miércoles 25 de marzo) tiraron tanta droga en uno de los servicios sanitarios que no pudieron desaparecerla porque era muchísima y al final se logró decomisar lo que quedó atascado”, explicó.

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Parte de lo decomisado durante los operativos contra la banda de alias “Gordo Julio”, incluyendo armas de fuego, municiones, vehículos, drogas y dinero en efectivo. (OIJ/OIJ)

Intento fallido por eliminar evidencia

El volumen de droga era tal que, pese al intento por eliminarla en el sanitario, parte de esta quedó atascada, lo que permitió a las autoridades recuperarla como evidencia clave dentro de la investigación.

Pese a los supuestos intentos de la banda, los agentes lograron decomisar la droga. (Alonso Tenorio /La Nación)

Este hallazgo evidencia no solo la cantidad de droga que al parecer manejaba la estructura criminal, sino también la urgencia con la que intentaron evitar su decomiso.

El Gordo Julio, de apellidos Gómez Pérez, de 30 años, fue detenido junto a su mamá, una mujer de apellidos Pérez Brenes, de 51 años y conocida como La Teletubbie, además de otros supuestos integrantes de la organización. Las capturas las realizaron la mañana de este miércoles 25 de marzo.