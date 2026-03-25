Estos son los curiosos apodos de la banda del “Gordo Julio” que cayó en Cartago

Los apodos de los detenidos revelan parte del perfil de la estructura criminal vinculada a alias “Gordo Julio”, desarticulada tras una serie de allanamientos en Cartago.

La Policía de Control de Drogas (PCD), al igual que el OIJ, realizaron operativos en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, donde logró la detención de cinco hombres y una mujer sospechosos de integrar esta agrupación.

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“Abuela”, “Ñato” y “Peter la Anguila”, parte de los detenidos de conformar la banda del Gordo Julio en Cartago. Foto: MSP (MSP/MSP)

Amplio historial delictivo

Entre los capturados figuran sujetos conocidos con alias como “Abuela”, “Ñato” y “Peter la Anguila”, varios de ellos con antecedentes por distintos delitos.

Rojas Solano, alias “Abuela”, registra causas por tenencia de drogas, agresión psicológica y física, robo con violencia, transporte de drogas, robo agravado e incumplimiento de medidas de protección contra la mujer.

También destaca Solano Mora, alias “Ñato”, con antecedentes por tenencia de drogas, portación ilegal de arma de fuego y robos violentos.

En la lista aparece además Canales Analiz, alias “Peter la Anguila”, con historial por tenencia de drogas.

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“Abuela”, “Ñato” y “Peter la Anguila”, parte de los detenidos de conformar la banda del Gordo Julio en Cartago. Foto: MSP (MSP/MSP)

Otros sospechosos detenidos son Godínez Zúñiga, con expediente por tenencia de drogas e infracciones a la Ley de Tránsito, y Valverde Brenes, con antecedentes por robo con violencia, agresión física y delitos relacionados con droga.

Asimismo, fue capturada una mujer de apellidos Rojas Meneses, quien cuenta con causas por tenencia de drogas, violencia física, lesiones leves, desobediencia a la autoridad y robo agravado.

“Abuela”, “Ñato” y “Peter la Anguila”, parte de los detenidos de conformar la banda del Gordo Julio en Cartago. Foto: MSP (MSP/MSP)

Decomisos en allanamientos

Durante los operativos, las autoridades decomisaron 528 dosis de crack, varias dosis y gramos de cocaína, envoltorios con marihuana, así como ₡220 mil en efectivo e implementos utilizados para la preparación y distribución de droga.

En el operativo participaron oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad Canina, la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Cartago.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar el alcance de esta estructura criminal.