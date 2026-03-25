Pieza clave de la banda del ‘Gordo Julio’ está en fuga y es buscado por el OIJ

Un sujeto de apellido Sánchez, de 22 años, es buscado por las autoridades tras figurar como uno de los presuntos integrantes de la banda vinculada a alias “Gordo Julio”.

El sujeto se encuentra en fuga y, según la investigación, entre sus funciones estarían el traslado de droga y el movimiento de dinero dentro de la estructura criminal.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para obtener información que permita ubicarlo lo antes posible.

Si usted sabe dónde se encuentra, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645.

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El OIJ pide ayudar para encontrar al hombre de apellido Sánchez, de 22 años, quien sería uno de los presuntos integrantes de la banda vinculada a alias “Gordo Julio”. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Sánchez estaría relacionado con la organización liderada por alias “Gordo Julio”, de apellidos Gómez Pérez y de 30 años, quien fue detenido este miércoles 25 de marzo en Orotina.

En el operativo también fueron capturados su madre y un hermano, en una vivienda con piscina donde residían en Orotina.

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El Gordo Julio fue detenido junto a su mamá y a su hermano en Orotina. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

El “Gordo Julio” es señalado como uno de los presuntos responsables de la ola de violencia que se ha registrado en Cartago durante este 2026, vinculada a múltiples muertes violentas.

El caso se mantiene en investigación, mientras continúan los esfuerzos para dar con el paradero de Sánchez.