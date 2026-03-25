De casa de enfermera a búnker narco: así operaba uno de los puntos de venta del ‘Gordo Julio’

Una vivienda propiedad de una enfermera terminó convertida en un punto de venta de drogas, que operaba en condiciones insalubres en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

De acuerdo con información de las autoridades, la propiedad habría sido alquilada por un sujeto apellidado Gómez Pérez, alias “Gordo Julio”, quien la utilizaba como uno de los cuatro búnkers que, al parecer, mantenía en la zona.

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El búnker funcionaba las 24 horas del día. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El lugar estaba en condiciones insalubres. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin muebles y con seguridad reforzada

Lo que más llamó la atención es que la vivienda no contaba con muebles, pero sí tenía medidas de seguridad reforzadas, especialmente en puertas y ventanas.

Según explicaron las autoridades, estos sitios son acondicionados de esa forma para facilitar la rápida rotación de consumidores.

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Este sería uno de los cuatro búnkeres que, al parecer, operaba el grupo del "Gordo Julio". (Alonso Tenorio/Atenorio)

Condiciones insalubres y venta de droga constante

Las autoridades detallaron que se trata de lugares en condiciones insalubres donde, en apariencia, se vende droga las 24 horas del día.

La ausencia de mobiliario responde a que los adictos consumen en el sitio y se retiran rápidamente.

Además, los techos estaban despedazados, ya que en estos espacios escondían la droga para evadir a las autoridades.

De momento, la propietaria de la vivienda, la enfermera, no figura como sospechosa dentro de la investigación.

Sin embargo, las autoridades indagan si tenía conocimiento del uso que se le daba al inmueble.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Él no permanecía en los búnkers

Según trascendió, alias “Gordo Julio” se encargaba principalmente de administrar estos puntos, pero no solía permanecer en ellos.

Por el contrario, se mantenía en viviendas más exclusivas, como casas con piscina o condominios, donde llevaba un estilo de vida de mayor comodidad, además de contar con vehículos de alta gama.