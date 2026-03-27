El duro mensaje que escribió esposa de ingeniero tico asesinado vilmente en Belice

La esposa del ingeniero Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, quien fue víctima de un vil homicidio en Belice, escribió un corto, pero desgarrador mensaje que demuestra todo el dolor que está sintiendo por esta difícil situación.

Silvia Piedra, esposa de Vindas, escribió ese duro mensaje en una publicación hecha en Facebook por un medio regional de Puriscal, en el que se daba a conocer la trágica muerte de Rolando, ocurrida la mañana del pasado jueves.

“¡Mi esposo amado, acá voy por tí!“, escribió Piedra.

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En esa misma publicación, un joven apellidado Vindas Céspedes, quien sería hijo de la pareja, también escribió un pequeño mensaje: “Mi viejito”, junto al emoji de una paloma, que usualmente es relacionado con el luto.

Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook. (Facebook/Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook.)

La Teja trató de contactar en reiteradas ocasiones a la esposa del ingeniero, pero su celular aparecía apagado. Al parecer, Piedra estaría viajando a Belice para encargarse de todo lo referente al funeral de su marido.

Trágica muerte

Medios de Belice como News 5 y Belize News Live, entre otros, dieron a conocer este jueves el homicidio de Vindas, indicando que este falleció tras ser apuñalado en múltiples ocasiones.

De acuerdo con los medios locales, Rolando se encontraba trabajando en ese país, pues era gerente de calidad de la empresa Fyffes Banana Farm.

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Según la información que ha trascendido hasta este momento, el ataque ocurrió en horas de la mañana en la localidad de Placencia, que es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Stann Creek, en Belice.

“Una tranquila mañana de jueves en Placencia se vio interrumpida por la violencia, cuando un hombre fue apuñalado mortalmente dentro de su casa, dejando a los residentes conmocionados y a la policía buscando respuestas”, informó dicho medio.

Medios como News 5 de Belice dieron a conocer el homicidio del costarricense. (Cortesía/Medios como News 5 de Belice dieron a conocer el homicidio del costarricense.)

Según la información que ha trascendido, los oficiales se presentaron a una residencia en Caribbean Way, donde un testigo les informó que el inquilino del piso superior había sido atacado por un vecino.

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“Cuando la policía llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas y sangraba abundantemente. Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, de nacionalidad costarricense y gerente general de Fyffes Banana Farm, fue trasladado de urgencia a la policlínica de Placencia, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco antes de las 10 a.m.”, informó News 5.

También trascendió que la Policía logró detener a un hombre de 47 años en el sector de Maya Beach, quien de momento está siendo vinculado con el homicidio de Vindas.

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en la muerte del costarricense, solo se habla de que este habría tenido una presunta discusión con el sospechoso.