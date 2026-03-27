Costarricense que era gerente general de reconocida empresa internacional muere apuñalado en Belice

Un costarricense, quien era gerente de una reconocida empresa internacional, perdió la vida de forma trágica en Belice, pues fue víctima de un salvaje ataque en el que lo apuñalaron en múltiples ocasiones.

El atroz crimen ocurrió la mañana de este jueves y fue confirmado por varios medios de ese país, como por ejemplo News 5 y Belize News Live, entre otros.

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Las autoridades identificaron al ahora fallecido como un costarricense de nombre Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, quien trabajaba en ese país como gerente general de la empresa Fyffes Banana Farm.

Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice. (Tomada de LinkedIN/LinkedIN)

De acuerdo con información brindada por las autoridades y difundida por News 5, el ataque ocurrió en horas de la mañana en la localidad de Placencia, que es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Stann Creek, en Belice.

“Una tranquila mañana de jueves en Placencia se vio interrumpida por la violencia, cuando un hombre fue apuñalado mortalmente dentro de su casa, dejando a los residentes conmocionados y a la policía buscando respuestas”, informó dicho medio.

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Según la información que ha trascendido, los oficiales se presentaron a una residencia en Caribbean Way, donde un testigo les informó que el inquilino del piso superior había sido atacado por un vecino.

“Cuando la policía llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas y sangraba abundantemente. Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, de nacionalidad costarricense y gerente general de Fyffes Banana Farm, fue trasladado de urgencia a la policlínica de Placencia, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco antes de las 10 a.m.”, informó News 5.

Medios como News 5 de Belice dieron a conocer el homicidio del costarricense. (Cortesía/Medios como News 5 de Belice dieron a conocer el homicidio del costarricense.)

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También trascendió que la Policía logró detener a un hombre de 47 años en el sector de Maya Beach, quien de momento está siendo vinculado con el homicidio de Vindas.

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en la muerte del costarricense, solo se habla de que este habría tenido una presunta discusión con el sospechoso.