¿Por qué Gordo Julio y otros supuestos narcos hacen altares a la Santa Muerte? Esto dice un experto

En el operativo realizado por el OIJ para detener a un supuesto líder narco apellidado Gómez, de 30 años y conocido como Gordo Julio, los agentes encontraron dentro de una de las casas allanadas un altar a la Santa Muerte.

Esta situación llamó mucho la atención, pues el altar fue hallado sobre una mesa y estaba hecho con varias velas, flores marchitas y distintas figuras e imágenes referentes a la muerte.

LEA MÁS: Descubrimiento macabro dentro de vivienda del Gordo Julio genera escalofríos

Según Gerardo Castaing, criminólogo y exjefe del OIJ, este tipo situaciones cada vez son más comunes entre algunos criminales del país, especialmente en aquellos ligados al narcotráfico.

Este fue el altar encontrado por los agentes judiciales. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

“Lo que ocurre es que mucho delincuente encuentra en algunas creencias o imágenes ‘poderes’ que son trasladados a ellos y es el caso de los asesinos, mucho asesino y narcotraficante se identifica con algún santo o ser maléfico para adquirir poderes de protección principalmente y poderes para dañar a sus enemigos”, explicó Castaing.

LEA MÁS: Estos son los curiosos apodos de la banda del “Gordo Julio” que cayó en Cartago

Según el experto, el tema de la Santa Muerte es muy propio de pueblos de México, donde personas, entre estas criminales, crean altares para honrarla y pedirle su protección.

Ese tipo de creencia y rituales se han ido extendiendo en otros países latinos como Costa Rica, donde cada vez más criminales copian o adoptan lo que sus colegas mexicanos hacen.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

LEA MÁS: Pieza clave de la banda del ‘Gordo Julio’ está en fuga y es buscado por el OIJ

“La pleitesía que se le rinde en México a la Santa Muerte es de pleno conocimiento aquí en Costa Rica y ya se ha vuelto normal en muchos sectores. Entonces es posible que el sujeto de interés (Gordo Julio) le esté rindiendo devoción a la Santa Muerte y le este pidiendo favores y protección de todo tipo para desarrollar sus actividades tranquilamente”, agregó Castaing.

El Gordo Julio fue detenido este miércoles en Orotina y es señalado por el OIJ como presunto líder de una de las bandas que ha contribuido a la ola de homicidios y derramamiento de sangre que se ha dado en la provincia de Cartago en los últimos meses.