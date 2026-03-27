Dictan prisión preventiva contra Gordo Julio y 5 supuestos miembros de su banda

De vivir una vida de lujos a caer a lo más bajo, así es la situación actual de un hombre apellidado Gómez Pérez, de 30 años y conocido como el Gordo Julio, quien es señalado por las autoridades como el presunto líder de una banda narco que ha participado en el derramamiento de sangre que se ha dado en Cartago en los últimos meses.

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El Gordo Julio tendrá que dejar de lado su vida llena de lujos pues el Juzgado Penal de Cartago decidió dictar la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Una fuente judicial cercana al caso confirmó a La Teja que Gómez pasaría los próximos seis meses tras las rejas.

El Gordo Julio, quien es señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujos. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Esa misma fuente informó que otros cinco supuestos miembros de la banda de Gordo Julio también habrían recibido la misma medida cautelar, pero de momento no se ha dado a conocer de quiénes se trataría.

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En cuanto a la mamá de Gómez, apellidada Pérez Brenes, conocida como la Teletubbie y de 51 años, trascendió que le habrían impuesto medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Al Gordo Julio también lo persiguen por aparente legitimación de capitales, es decir, lavado de dinero.

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“De acuerdo con la investigación, se presume que el grupo se dedicaba al narcomenudeo en Cartago, donde utilizaban diversas propiedades como búnkeres, con el fin de realizar la distribución de los estupefacientes”, señala la Fiscalía.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que esta banda sería una de las principales distribuidoras de droga en esa provincia, lo cual ha generado pugnas con otras organizaciones y un incremento en la violencia.