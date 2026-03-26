Gordo Julio y su banda enfrentan una situación clave que definirá su futuro

Un hombre apellidado Gómez Pérez, de 30 años y más conocido como el Gordo Julio, y su banda están en la silla caliente desde tempranas horas de este jueves, pues la Fiscalía Adjunta Especializada en contra la Delincuencia Organizada está pidiendo medidas cautelares en el Juzgado Penal de Cartago.

Entre los imputados están la mamá de este sujeto, de apellidos Pérez Brenes, conocida como la Teletubbie y de 51 años, así como otros sospechosos de apellidos Valverde Brenes, Solano Mora, Godínez Zúñiga, Rojas Solano, Canales Alaniz y Méndez Chávez, todos investigados por el presunto delito de venta de drogas.

Al Gordo Julio también lo persiguen por aparente legitimación de capitales.

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El Gordo Julio, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

“De acuerdo con la investigación, se presume que el grupo se dedicaba al narcomenudeo en Cartago, donde utilizaban diversas propiedades como búnkeres, con el fin de realizar la distribución de los estupefacientes”, señala la Fiscalía.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que esta banda sería una de las principales distribuidoras de droga en esa provincia, lo cual ha generado pugnas con otras organizaciones y un incremento en la violencia.