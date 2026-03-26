Caso Selena López: expareja recibe castigo por matarla de una de las formas más despiadadas

Selena López Alfaro, de 26 años, fue asesinada de una de las maneras más despiadas, pues no tuvo oportunidad para defenderse: ella dormía cuando su expareja la asfixió al sujetarla del cuello.

Así lo acreditó y lo demostró la Fiscalía de Atenas, que logró que al sujeto de apellidos Calderón Morales le impusieran 30 años de cárcel por ser responsable de femicidio.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Alajuela este miércoles 25 de marzo.

“La relación estaba marcada por varios episodios de violencia doméstica. Ante esta situación, la víctima le pidió al acusado que abandonara la vivienda en Santa Eulalia de Atenas, y este solicitó una semana de tiempo para irse. Sin embargo, el 13 de julio del 2025, cuando la mujer se encontraba durmiendo, el hombre la sujetó con fuerza por el cuello hasta provocarle la muerte por asfixia", señalaron en el Ministerio Público.

Selena María López Alfaro era vecina de Santa Eulalia de Atenas y fue asesinada por su expareja. (Foto: Perfil de Facebook de Selena López/Foto: Perfil de Facebook de Selena López)

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Agregaron que luego de este terrible hecho, Calderón se fue para la casa de su mamá, donde contó lo que hizo y, de inmediato, la mujer y una hermana del sujeto alertaron a la policía y así fue como lo detuvieron.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.

Selena es recordada como una joven muy trabajadora, con deseos de superación, ella tenía tres años de convivencia con Calderón, de nacionalidad nicaragüense, pero por constantes infidelidades ella le pidió que se fuera de la casa que era propiedad de la muchacha.

“Selena era lo más dulce y especial, incapaz de hacerle daño a nadie, pero ella vivía en agresión con ese hombre, lo expresó conmigo”, manifestó una amiga de Selena de nombre Ana Yanci Quirós.

Selena le expresó a esa amiga que esperaba con ansías el fin de semana porque recuperaría su libertad, pero precisamente ese fin de semana fue cuando la asesinaron.