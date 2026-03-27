Información confidencial permitió al OIJ decomisar carro escondido en bodega con 740 kilos de cocaína

Una información confidencial brindada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió que un grupo de agentes judiciales le dieran un importante golpe al narcotráfico.

La Policía Judicial informó que, por medio de un allanamiento, lograron decomisar un lujoso carro, pero el golpe para los narcos vino por lo que encontraron dentro de dicho vehículo.

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El carro fue ubicado dentro de una bodega en Liberia. (OIJ/OIJ)

“En el lugar se encontró un vehículo Toyota Prado, con 740 kilos de cocaína en su interior”, destacó el OIJ.

El decomiso del importante cargamento de drogas se llevó a cabo a eso de las 12:50 a.m. de este viernes, cuando agentes judiciales allanaron una bodega ubicada en el sector del barrio Rodeito, en Liberia de Guanacaste.

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Dentro de dicha bodega encontraron el mencionado vehículo, el cual estaba completamente lleno de paquetes de cocaína, los cuales los sujetos ni siquiera se esforzaron por esconder.

Los agentes decomisaron 740 paquetes de cocaína. (OIJ/OIJ)

“El caso inició luego de que agentes del OIJ recibieron este jueves información confidencial sobre un posible trasiego de droga desde Liberia hacia La Cruz, por lo que se realizaron diligencias que permitieron dar con esa bodega”.

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De momento las autoridades no han detenido a ningún sospechoso, pero ya están realizando las investigaciones para tratar de ligar a algún sospechoso con el carro y el cargamento de cocaína.