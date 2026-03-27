Sucesos

Mujer muere atropellada frente a conocido supermercado en Ciudad Colón

El mortal hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana de este viernes

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Por Adrián Galeano Calvo

Una calle frente a un conocido supermercado en la localidad de Ciudad Colón, en el cantón josefino de Mora, se convirtió en escenario de un mortal accidente.

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Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que en ese sitio perdió la vida una mujer que fue atropellada por un carro.

De acuerdo con la información brindada por la Benemérita, el mortal accidente ocurrió a eso de las 5:20 a.m. de este viernes frente al Fresh Market de Ciudad Colón.

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En la imagen una ambulancia
La mujer falleció de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De momento se desconoce cómo habrían ocurrido los hechos, pero de forma preliminar se habla de que la mujer fue impactada por un carro cuando, en apariencia, trató de cruzar la calle.

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La identidad de la ahora fallecida aún no ha sido dada a conocer, solo trascendió que se trataba de una mujer de unos 40 años que murió de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió en el accidente.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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