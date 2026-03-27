Joven detenido por amenaza de tiroteo en colegio tendría a una persona muy específica en la mira

El joven de 14 años que fue detenido este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso de amenazar con realizar un tiroteo en un liceo en Pérez Zeledón, tendría a una persona muy específica en la mira.

Así lo reveló Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Zeledón, quien explicó que el muchacho, por medio de una publicación en redes sociales, habría amenazado directamente a un profesor con el que, en apariencia, habría tenido algún problema relacionado con su desempeño académico.

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“Se está investigando por un delito de amenaza a funcionario público, porque él amenazó directamente a un profesor de un centro académico, del colegio Sinaí; igualmente al alumnado, que iba a tomar represalias, lo que salió en redes, la fotografía del arma de fuego y también la utilización de un puñal tipo Rambo, como lo denomina”, explicó Ramírez al medio regional TV Sur.

El fiscal reveló que tras enterarse de la supuesta amenaza contra su vida, el profesor se presentó ante el Ministerio Público para interponer la denuncia, pues sentía mucho temor.

Los estudiantes, docentes y personal docente fueron evacuados del centro educativo tras la amenaza con arma de fuego por parte de un estudiante. (MEP/MEP)

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A raíz de esta situación, este jueves, agentes del OIJ realizaron un operativo en el que allanaron la vivienda del muchacho, quien fue detenido de forma inmediata.

Según Ramírez, además de detener al muchacho, en la casa allanada encontraron el cuchillo tipo rambo mostrado en la publicación; sin embargo, para ese momento todavía no habían localizado el arma de fuego con la que el joven, al parecer, iba a realizar el ataque.

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De acuerdo con el fiscal, en las próximas horas se realizará la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra el muchacho y adelantó que podrían solicitar algunas como reubicar al muchacho en otro lugar, que podría ser fuera de Pérez Zeledón, o que sea ubicado en otro grupo familiar.