Sucesos

La cantidad de fallecidos en la Semana Santa de este 2026 generan preocupación en Costa Rica

Con 49 personas fallecidas y más de 800 emergencias atendidas por la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

La Semana Santa 2026 ya deja un saldo de 49 personas fallecidas y un total de 806 emergencias atendidas por la Cruz Roja Costarricense, según el corte realizado hasta las 5 p. m. de este Sábado Santo.

De las personas atendidas, 518 requirieron traslado a centros médicos, reflejando la magnitud de las emergencias registradas en diferentes partes del país.

En cuanto a las muertes, nueve ocurrieron de forma violenta por ataques con algún arma, mientras que 23 personas fallecieron en accidentes de tránsito.

Además, se reportan cuatro fallecidos por ahogamiento, otros cuatro por emergencias traumáticas y nueve por otras emergencias.

LEA MÁS: Paseo de Semana Santa se sale de control y se convierte en más de 12 horas de angustia en Costa Rica

incendio
Con 49 personas fallecidas y más de 800 emergencias atendidas por la Cruz Roja. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Los paramédicos también han atendido 344 accidentes de tránsito, 73 emergencias acuáticas, seis emergencias en montaña y otras 383 emergencias de diversa índole.

LEA MÁS: Perdió a su hija en un accidente y tomó una decisión que pocos logran

Por provincias, Puntarenas encabeza la lista con 203 atenciones, seguido Limón con 130 y Guanacaste con 55 casos. Luego se ubican la zona sur y la zona norte con 48 atenciones cada una, Alajuela con 36, Cartago con 18 y Heredia con 15. De momento, en San José no se reportan atenciones por parte de la Cruz Roja.

Las autoridades advierten que estas cifras podrían aumentar, ya que aún falta el cierre del fin de semana y los equipos de rescate se mantienen activos en todo el país.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentes en Semana SantaSemana Santa 2026Semana Mayor
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.