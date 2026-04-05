La cantidad de fallecidos en la Semana Santa de este 2026 generan preocupación en Costa Rica

La Semana Santa 2026 ya deja un saldo de 49 personas fallecidas y un total de 806 emergencias atendidas por la Cruz Roja Costarricense, según el corte realizado hasta las 5 p. m. de este Sábado Santo.

De las personas atendidas, 518 requirieron traslado a centros médicos, reflejando la magnitud de las emergencias registradas en diferentes partes del país.

En cuanto a las muertes, nueve ocurrieron de forma violenta por ataques con algún arma, mientras que 23 personas fallecieron en accidentes de tránsito.

Además, se reportan cuatro fallecidos por ahogamiento, otros cuatro por emergencias traumáticas y nueve por otras emergencias.

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Con 49 personas fallecidas y más de 800 emergencias atendidas por la Cruz Roja. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Los paramédicos también han atendido 344 accidentes de tránsito, 73 emergencias acuáticas, seis emergencias en montaña y otras 383 emergencias de diversa índole.

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Por provincias, Puntarenas encabeza la lista con 203 atenciones, seguido Limón con 130 y Guanacaste con 55 casos. Luego se ubican la zona sur y la zona norte con 48 atenciones cada una, Alajuela con 36, Cartago con 18 y Heredia con 15. De momento, en San José no se reportan atenciones por parte de la Cruz Roja.

Las autoridades advierten que estas cifras podrían aumentar, ya que aún falta el cierre del fin de semana y los equipos de rescate se mantienen activos en todo el país.