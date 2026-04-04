Paseo de Semana Santa se sale de control y se convierte en más de 12 horas de angustia en Costa Rica

Lo que era un paseo de Semana Santa terminó en una emergencia que suma más de 12 horas de angustia en Sarapiquí, luego de que una familia que se encontraba acampando reportara la desaparición de un menor en una zona montañosa.

La situación es atendida desde la noche de este Viernes Santo.

La situación generó una movilización urgente de la Cruz Roja Costarricense, que envió equipos especializados, búsqueda y rescate terrestre, drones, rescatistas y paramédicos.

La emergencia inició a las 7:43 p. m., cuando ingresó una alerta al sistema de emergencias 9-1-1 por la desaparición de un adolescente de 16 años en una zona montañosa.

Horas después, el panorama se complicó aún más: dos personas que habían salido en su búsqueda también fueron reportadas como desaparecidas, lo que obligó a ampliar el operativo de rescate en la zona.

Paseo de Semana Santa se convierte en más de 12 horas de angustia en Sarapiquí con la desaparición de un adolescente de 16 años y otras dos personas. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

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Tras intensas labores durante toda la noche, cerca de las 4 a. m. de este domingo los rescatistas lograron encontrar a una de las personas, quien había caído a un precipicio de 20 metros de profundidad.

El paciente fue hallado en condición crítica, con una fractura en una de sus piernas.

A esta hora, el operativo continúa activo, mientras los equipos especializados trabajan con cuerdas para lograr la extracción del afectado y su traslado a un centro médico.