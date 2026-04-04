Un cambio inesperado en el clima marcará este fin de semana en Costa Rica

Este primer fin de semana de abril traerá un cambio en las condiciones del tiempo en Costa Rica, ya que se espera una disminución en la intensidad de los vientos, lo que provocará más nubosidad y lluvias en distintas zonas.

Este cambio, junto con factores como las brisas marinas y las altas temperaturas, favorecerá la formación de nubosidad y lluvias principalmente durante las tardes.

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Condiciones del tiempo tendrán variaciones este fin de semana. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Lluvias en el Pacífico y Valle Central

Para el Pacífico Central y Pacífico Sur se prevén aguaceros.

También, en la Península de Nicoya se podrían presentar lluvias de corta duración.

En el Valle Central, las lluvias serían más aisladas y se concentrarían principalmente en sectores montañosos.

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Caribe y Zona Norte con menos nubosidad

En el Caribe y la Zona Norte se tendrá una reducción en la nubosidad; sin embargo, el ingreso de nubes desde el mar podría provocar lluvias ocasionales, sobre todo cerca de la costa.