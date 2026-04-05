Hombre tuvo un último gesto con su hermana antes de desaparecer y ser asesinado

De una manera especial y poco común fue como Didier Quirós Porras, de 55 años, se despidió de su hermana un mes antes de ser víctima de una atroz muerte en Pérez Zeledón.

Ese es el último recuerdo que guarda Kathya Quirós en su memoria y que hoy le da fuerzas en medio del dolor y la incertidumbre por lo ocurrido.

“Un día yo estaba con mi mamá y él llegó a la casa y salí. Ellos estaban como en el patio y él me abrazó y me dijo: ‘Usted es mi hermanita y yo la quiero mucho’. Ese es el recuerdo así como que más lindo que yo voy a tener”, expresó con nostalgia.

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El agricultor desapareció desde el 26 de febrero de este año. (Facebook/Redes sociales)

Sus familiares recuerdan que Didier era el alma de la familia, quien contaba historias y hacía reír a todos, por lo que su ausencia pesa profundamente.

A Didier lo vieron por última vez con vida el jueves 26 de febrero, cuando salió de su vivienda en Pérez Zeledón. Al no tener noticias suyas, la familia interpuso la denuncia por desaparición.

La incertidumbre creció cuando una vecina alertó a la familia de que había visto a policías dirigirse hacia la finca de él.

“Me alerté un poco, y yo dije, qué raro, ¿qué pasaría?; fue una noche un poco agüevada, porque no supimos más nada, no sabíamos más de él”, recordó Kathya.

Intentaron comunicarse con él, pero su celular no funcionaba. La familia esperó a que el OIJ realizara las diligencias en la propiedad, pero el sábado siguiente decidieron buscarlo por sus propios medios.

Fueron ellos quienes encontraron a Didier sin vida cerca de una poza, en su propia finca en calle Mora, en Río Nuevo de Pérez Zeledón.

Didier era un agricultor vecino de Pérez Zeledón; fue hallado en circunstancias violentas.

Según las investigaciones, a él lo interceptaron y lo asesinaron.

“El pasado 26 de febrero Quirós habría salido de su vivienda y, presuntamente, fue interceptado y llevado a una finca cercana, propiedad de un familiar, donde, al parecer, le ocasionaron la muerte”, indicaron las autoridades judiciales.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que la víctima se vio envuelta en una discusión durante la madrugada de ese mismo día con varios sujetos, en apariencia, desconocidos.

A Didier Quirós lo encontraron sin vida en calle Mora, en Río Nuevo de Pérez Zeledón. Foto: Archivo

Hijo que compartió poco, pero guarda gratos recuerdos

Su hijo mayor, Keiner Quirós, de 28 años y vecino de Quepos, se enteró de la tragedia cuando su padre ya había sido encontrado muerto.

Un hijo que compartió muy poco tiempo con su papá hoy enfrenta uno de los golpes más duros de su vida: perderlo de la forma más desgarradora y sin poder despedirse.

Keiner cuenta que su relación con su papá fue distante, ya que sus padres se separaron cuando él era apenas un niño. Aun así, guarda recuerdos que hoy cobran un valor especial.

“Pese a que no compartía mucho con él, sé que era buena persona. Nunca he escuchado nada malo de él, siempre fue muy buen trabajador, responsable”, expresó.

El joven recuerda momentos sencillos, pero significativos.

“Uno de los recuerdos que tengo fue cuando me llevó a Pérez Zeledón y pasamos todo un día juntos; eso es parte de lo que me queda de él”, indicó.

Para Keiner, enterarse de lo ocurrido fue completamente inesperado.

“Sinceramente, no tenía ningún conocimiento de eso, nunca lo vi en cosas raras ni tampoco escuché algo así”, aseguró.

Por este caso, las autoridades mantienen detenido a un hombre de apellido Montoya, de 40 años, como uno de los sospechosos del homicidio.