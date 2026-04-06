Tiktoker desaparece en Costa Rica y su ausencia preocupa cada vez más

Una joven mamá y creadora de contenido en TikTok tiene casi una semana desaparecida, lo que mantiene a su familia en profunda angustia en Costa Rica.

Se trata de Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en el país, a quien vieron por última vez el pasado 31 de marzo en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La denuncia por desaparición fue interpuesta hasta el 2 de abril en la delegación regional de Alajuela del OIJ, donde se mantiene activa la investigación.

Merlo es madre de dos gemelas de 4 años, a quienes siempre cuidaba de cerca, lo que ha generado mayor preocupación entre sus allegados.

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Además, cuenta con más de 9.000 seguidores en TikTok, donde era muy activa; sin embargo, su última publicación fue el 28 de marzo, algo que su familia considera inusual.

La familia y las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.