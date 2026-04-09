Así era Junieysis Merlo en redes: amor por sus hijas y mensajes para mujeres

El cuerpo de Junieysis Merlo fue encontrado este jueves 9 de abril. (Junieysis Merlo/Junieysis Merlo)

Quienes seguían a Junieysis Merlo en redes sociales no solo se topaban con parte de su día a día, sino también con una faceta muy cercana, amorosa y marcada por el cariño que sentía por sus hijas y los mensajes que solía dedicar a otras mujeres.

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Por medio de su cuenta de TikTok, Junieysis compartía con frecuencia videos junto a sus dos hijas gemelas, Natalia y Andrea, en los que dejaba ver momentos muy especiales de su vida como mamá.

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En varias de sus publicaciones aparecía jugando con ellas, celebrando cumpleaños o simplemente compartiendo instantes llenos de ternura, dejando claro el fuerte vínculo que tenía con las pequeñas.

Así eran los mensajes de Merlo.

Pero su contenido no solo giraba en torno a su familia. También aprovechaba sus redes para compartir mensajes dirigidos a sus seguidoras, especialmente enfocados en la fortaleza, el amor propio y el valor de la mujer.

Por ejemplo, en una de sus publicaciones por el Día Internacional de la Mujer escribió: “Hoy celebramos el poder, la fortaleza, la empatía y la resiliencia de tantas mujeres maravillosas y valientes alrededor del mundo”.

Además, en varios de sus videos utilizaba audios con mensajes de empoderamiento que acompañaban sus publicaciones y reflejaban parte de su forma de pensar.

En uno de esos clips, por ejemplo, se escucha: “Feliz día de la mujer más hermosa, valiente y bendecida, porque cada amanecer te enfrentas al mundo con inmensa fe y construyes tu vida con valor y fortaleza”.

Ese tipo de publicaciones hoy toman un significado distinto para quienes la seguían y para quienes ahora han querido recordar no solo el caso que ha estremecido al país, sino también la imagen que ella proyectaba en sus redes: la de una mamá entregada y una mujer que buscaba transmitir fortaleza.

Encontraron cuerpo en fosa

Cabe recordar que el cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza fue encontrado este jueves, enterrado en una fosa de aproximadamente dos metros dentro de una vivienda en Santa Ana.

Según explicó el director del OIJ, Michael Soto, la principal hipótesis es que el sospechoso habría aprovechado trabajos de movimiento de tierra en la propiedad, para pedirle a un maquinista que hiciera el hueco, sin que este tuviera relación con el crimen.

La expareja de Junieysis figura como principal sospechoso y ya fue detenida. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer oficialmente la causa de muerte mediante la Medicatura Forense.

Las hijas gemelas de la joven permanecen bajo resguardo del PANI mientras se ubica un recurso familiar.