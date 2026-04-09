OIJ revela la ruta que recorrió la millonada que está ligada al Diablo

Las autoridades judiciales revelaron nuevos detalles sobre el caso del hombre de apellidos Villegas Valderramos, sospechoso de colaborar con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, a quien le fue decomisada una importante suma de dinero en efectivo.

Según explicó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto seguía una ruta específica que iniciaba en el sector fronterizo con Nicaragua y tenía como destino Guápiles, lo que refuerza la hipótesis de que el dinero estaría vinculado con actividades ilícitas.

“Este sujeto lo tenemos como uno de los cabecillas de este grupo. Se toma la decisión de intervenir el automotor y se logra encontrar poco más de quince millones de colones en efectivo y cerca de dos mil dólares en efectivo; suponemos que venía de recoger este dinero”, señaló Soto.

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Caen por nexo con “Diablo”: detienen a sospechoso con dinero, droga y celulares en Ruta 32 (Cortesía/cortesía)

El decomiso se realizó la noche del pasado martes en las cercanías del peaje sobre la Ruta 32, cuando las autoridades decidieron intervenir el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso.

Las investigaciones apuntan a que la millonaria suma podría ser producto de la venta de droga, lo que vincularía el caso con actividades de narcotráfico y legitimación de capitales.

El expediente se tramita bajo la causa 26-000588-0053-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.