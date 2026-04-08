Golpe al círculo del “Diablo”: capturan a hombre con millones, droga y nexos con el narco más buscado

Un hombre de apellidos Villegas Valderramos fue detenido como sospechoso de colaborar con Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, uno de los criminales más buscados del país.

La captura se realizó la noche del martes en las cercanías del peaje sobre la ruta 32, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) interceptaron al sospechoso cuando se desplazaba en un vehículo blanco.

Capturan a hombre sospechoso de trabajar para Diablo (Cortesía/Cortesía)

Durante la revisión, las autoridades ubicaron dinero oculto que asciende a ₡15.499.000 y $2.153, además de marihuana, joyas y tres teléfonos celulares, los cuales fueron decomisados como parte de la investigación.

El hombre llevaba 15 millones de colones en efectivo. (Cortesía/cortesía)

Según el Ministerio Público, el detenido figura como presunto encargado de transportar dinero y droga para la estructura criminal ligada a alias “Diablo”.

Las autoridades encontraron droga en el vehículo. Fotos: Ministerio Público (Cortesía/cortesía)

El caso es tramitado por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, que tomará la declaración indagatoria del sospechoso y solicitará medidas cautelares en su contra.

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Esta detención forma parte de una investigación internacional en la que también participa la DEA, junto con el Ministerio Público y el OIJ, enfocada en ubicar y capturar a Arias Monge.

En varias partes de carro se encontró dinero. (Cortesía/cortesía)

Cabe recordar que el año anterior la DEA ofreció una recompensa de hasta $500.000 por información que permita su arresto o condena, al vincularlo con delitos de narcotráfico, homicidio y legitimación de capitales, así como conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Los oficiales también encontraron dólares. (Cortesía/cortesía)

El caso contra Villegas Valderramos se tramita bajo el expediente 26-000588-0053-PE.