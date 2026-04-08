“Oren por nosotros, no sabemos cómo vivir sin él”: madre destrozada tras perder a su hijo en accidente

Hanzel Steven Cubillo Valverde tenía 34 años, pero para su mamá y su papá siempre fue su bebé. Él falleció víctima de un trágico accidente de tránsito en San Carlos.

Hoy, en medio del dolor más profundo que puede atravesar una madre, Grettel Valverde Rivera no solo llora la partida de su hijo, sino que también eleva una súplica cargada de fe.

“Le pido oraciones para mi hermano que está muy mal por el accidente, porque para Dios nada es imposible. Él ha tenido muchas batallas en su vida, pero también para nosotros como padres, porque no sé cómo vamos a vivir con este dolor que tenemos en el alma, cómo vamos a vivir sin mi hijo”, expresó.

Hanzel falleció el 6 de abril, luego de un accidente de tránsito ocurrido el 4 de abril en Monterrey de San Carlos, cuando regresaban de un paseo familiar.

El accidente ocurrió cuando la familia regresaba de pasear (corts/cortesía)

Durante esos días, la familia había compartido momentos de alegría recorriendo distintos lugares.

“Mi hijo era muy amado, era todo para nosotros. Lo cuidamos tanto y se nos fue en un accidente terrible. Mi alma no encuentra consuelo cuando recuerdo lo feliz que andaba y lo mucho que disfrutó el paseo”, dijo

Por eso, cada salida, cada paseo, era para él motivo de felicidad.

“Era muy feliz con nosotros”, recuerda su mamá.

Hanzel era autista y dependía completamente de sus padres, quienes organizaron su vida alrededor de su bienestar, ellos vivieron durante muchos años en Pavas, pero por que su hijo tuviera más espacio para caminar y estar mejor se fueron a San Ramón.

El accidente ocurrió cuando regresaban de Guatuso. Según el relato de Grettel, un tráiler a alta velocidad se les vino encima en una curva, eso provocó no solo que los chocará sino que el cabezal les cayera encima y los prensará contra un paredón.

En medio del caos, Hanzel apenas lograba decir palabras.

Hanzel Cubillo falleció en un accidente de tránsito (Cortesía/Cortesía)

“Solo decía ‘mamá, mamá’… gritaba desesperado”, recuerda Grettel, una escena que hoy no logra sacar de su mente.

Él murió en el Hospital de San Carlos donde la familia asegura la atención fue tardía, ya que su hijo tenía los intestinos perforados por el fuerte golpe y pese a que lo operaron, ya estaba contaminado por dentro.

Pero la tragedia no terminó ahí. El hermano de Grettel, Merlín Rivera, también resultó gravemente herido en el accidente y lucha por su vida.

Por eso, en medio del duelo, la familia se aferra a la fe.

“Para Dios no hay nada imposible”, insiste la señora.

Merlin tiene fractura en la columna, la pelvis y las piernas y sigue en tratamiento, él es sobreviviente de cáncer en la cabeza.

“Solo les pido que oren por nosotros… para poder soportar este dolor”.

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Don Edwin Cubillo, papá de Hanzel asegura que su hijo era muy alegre y pese a que requería atenciones especiales ellos siempre lucharon porque estuviera bien.

“Esto que estamos viviendo es algo muy duro y muy doloroso. No hay consuelo ni explicaciones para tanto dolor”, dijo.

La familia necesita ayuda para cubrir los gastos del funeral, les puede ayudar al sinpe 8659-1759 a nombre de Edwin Cubillo.