Condenado por asesinato de Karolay Serrano enfrentará nuevo juicio por presunto delito muy grave

Un hombre de apellido Cubillo, quien actualmente cumple una condena de 24 años de prisión por el asesinato de la joven madre Karolay Serrano, de 26 años, enfrentará a partir de este miércoles un nuevo juicio por un supuesto delito sexual en perjuicio de una prima suya menor de edad.

El debate está programado para iniciar este miércoles y se extenderá por dos días, en el marco del expediente 22-001373-0369-PE, en el que se le acusa por aparentes delitos de naturaleza sexual contra una persona menor. Debido a que era menor cuando se dieron los hechos, no se han revelado mayores detalles del caso.

Familiares de la menor habían esperado durante largo tiempo la fijación de la fecha del juicio y, aunque finalmente se concretó, la espera ha sido difícil, pues han tenido que sobrellevar el proceso en medio del dolor y la incertidumbre.

El hombre fue condenado por mandar a matar a Karolay Serrano Cordero (Buscamos a Karol)

Este caso fue elevado a juicio desde el 23 de octubre del 2023, pero no fue hasta ahora que las partes se sentarán ante el Tribunal Penal de Heredia que está cargado de expedientes de casos de crimen organizado.

El sospechoso enfrentará una nueva causa. Foto Alonso Tenorio, archivo (alonso tenorio)

Cubillo fue condenado por el homicidio de Karolay Serrano, quien desapareció el 12 de agosto del 2019. La joven fue vista por última vez en un video donde se observa cuando se sube a un vehículo blanco, momento que marcó el inicio de su desaparición.

Ella era madre de una niña pequeña que ahora se encuentra al cuidado de su abuelita.

Seis meses después, parte de sus restos fueron encontrados en las faldas del volcán Barva, en Heredia. Las investigaciones determinaron que el crimen estuvo relacionado con una relación sentimental que mantenía con Cubillo, quien no quería hacerla pública debido a que tenía otra pareja.

En enero del 2021, Cubillo y un cómplice de apellido Soto fueron condenados a 48 años de prisión en total, 24 años para cada uno, tras someterse a un procedimiento abreviado en los Tribunales de Heredia.

LEA MÁS: Asesinan a joven deportista en Matina: participó en Juegos Nacionales Limón 2026

Además, en setiembre del 2020, una menor de 16 años fue sentenciada a 12 años de cárcel por su participación en el caso, al facilitar un arma y contactar a la persona que ejecutó el homicidio.

Ahora, mientras cumple su condena, Cubillo deberá comparecer nuevamente ante la justicia. El debate contará con varias personas que han sido citadas como testigos.