Este es el día en el que OIJ presume que ocurrió el cruel femicidio de Junieysis Merlo

La investigación por el atroz femicidio de la nicaragüense Junieysis Merlo, de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una fosa en Santa Ana, San José, sigue revelando nuevos detalles de mucha relevancia.

Uno de ellos es la fecha en la que la joven madre de dos gemelas de 4 años habría sido asesinada de forma cruel. Por este caso las autoridades detuvieron como sospechoso del crimen a su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló a La Teja la hipótesis que manejan de cuándo habría ocurrido la muerte de Junieysis.

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“Nuestra hipótesis es que pudo haber fallecido el martes 31 de marzo, esa es nuestra hipótesis. Aún no he visto el estudio de patología forense sobre los días de muerte, pero es probable que haya sido el 31 de marzo”, explicó Soto.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La fecha de muerte que el OIJ maneja de forma preliminar coincide con el último día en el que Junieysis fue vista con vida, pues en la denuncia presentada por su desaparición se indicó que se le vio por última vez el martes 31 de marzo pasado en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, lugar donde días después apareció su cuerpo dentro de una fosa.

Cruel muerte

Otro dato que también confirmó Soto a La Teja fue la causa de muerte de Junieysis, indicando que la muchacha falleció a consecuencia de una “asfixia por compresión extrínseca del cuello”.

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Según Soto, de acuerdo con los hallazgos que salieron a la luz por medio de la autopsia, se llegó a la conclusión de que Junieysis murió tras ser estrangulada de una forma muy cruel.

El hombre apellidado Ramírez Calvo fue detenido por el presunto delito de femicidio de Merlo. (OIJ/Cortesía)

“En términos muy sencillos es que la asfixiaron con las manos, la tomaron por el cuello con las manos muy fuertemente y le fracturaron el cartílago, lo que impidió que le llegara aire a los pulmones, causando que la persona falleciera”, explicó Soto.

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El cuerpo de Junieysis fue encontrado por el OIJ en horas de la mañana del jueves, a escasos 500 metros de la casa en la que vivía con su expareja, en el mencionado condominio.

En cuanto a Ramírez fue detenido este mismo jueves por la Policía Judicial cuando se encontraba en Cartago y de momento se encuentra a la espera de que se dicten medidas cautelares en su contra.