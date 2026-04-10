OIJ revela la causa de muerte de Junieysis Merlo

El caso por el atroz femicidio de la nicaragüense Junieysis Merlo, de 29 años, tuvo un importante avance, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cuál fue la causa de muerte de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una fosa de dos metros de profundidad en Santa Ana, San José.

Ante una consulta hecha por La Teja, Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó a este medio que la autopsia realizada al cuerpo de Merlo concluyó en horas de la noche de este jueves y se determinó que la causa de su muerte obedece a una “asfixia por compresión extrínseca del cuello”.

LEA MÁS: Cuerpo de Junieysis Merlo no pudo ser llevado a Nicaragua para velarlo por una dolorosa razón

Según Soto, de acuerdo con los hallazgos que salieron a la luz por medio de la autopsia, se llegó a la conclusión de que Junieysis murió tras ser estrangulada de una forma muy cruel.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, una tiktoker nicaragüense que vivía en Costa Rica y en suelo tico fue víctima de un femicidio. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“En términos muy sencillos es que la asfixiaron con las manos, la tomaron por el cuello con las manos muy fuertemente y le fracturaron el cartílago, lo que impidió que le llegara aire a los pulmones, causando que la persona falleciera”, explicó Soto.

El cuerpo de Junieysis fue encontrado por el OIJ en horas de la mañana del jueves, sin embargo, en ese momento, y por la condición en la que se encontraba, no pudieron determinar con exactitud la causa de su muerte.

LEA MÁS: Junieysis Merlo había solicitado medidas de protección contra su expareja, las cuales vencieron el mes pasado

“Se trató de no manipularlo mucho (el cuerpo), porque en este tipo de casos el principio de transferencia o la recolección de evidencias por la transferencia es muy importante. Visiblemente no se le observó ninguna lesión, entonces vamos a esperar a ver qué nos dice patología forense”, indicó Soto tras el hallazgo.

El cadáver Merlo fue hallado a escasos 500 metros de la casa en la que vivía con su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años, quien fue detenido como sospechoso. Ambos residían en un lujoso condominio en Salitral de Santa Ana.

Ramírez Calvo fue detenido en Cartago como sospechoso del presunto femicidio Junieysis. (OIJ/Cortesía)

La Policía Judicial reveló que Ramírez había contratado maquinaria para hacer unos trabajos en su propiedad y aprovechó esa situación para pedirle a un operario que cavara la fosa, según él para sostener el caudal de agua.

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Junieysis Merlo tuvo que volver a la casa donde fue asesinada

Ramírez fue detenido este mismo jueves por la Policía Judicial cuando se encontraba en Cartago y de momento se encuentra a la espera de que se dicten medidas cautelares en su contra.

En cuanto al cuerpo de Junieysis, su familia planeaba trasladarlo a Nicaragua para darle santa sepultura, pero trascendió que no recibieron el respectivo permiso por parte de las autoridades debido al estado en el que se encontraba, por lo que tuvieron que cremar sus restos la noche de este mismo jueves.