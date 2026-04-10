Junieysis Merlo había solicitado medidas de protección contra su expareja, las cuales vencieron el mes pasado

Junieysis Merlo, de 29 años, había tomado una importante decisión para alejar de ella a su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años, quien hoy es señalado como el presunto responsable de acabar con su vida y ocultar su cuerpo dentro de una fosa en Santa Ana, San José.

El Poder Judicial confirmó que la joven nicaragüense, quien era madre de unas gemelas de 4 años, había solicitado medidas de protección el año pasado.

LEA MÁS: Esta fue la excusa que sospechoso habría usado para que cavaran hueco donde fue hallado el cuerpo de Junieysis Merlo

De acuerdo con dicha entidad, Merlo acudió al Juzgado Contravencional de Santa Ana a solicitar dichas medidas, las cuales entraron en vigencia el 10 de marzo del 2025.

El Juzgado otorgó las medidas de protección a Junieysis, que consistían en una orden de protección policial, además Ramírez fue notificado acerca de que no podía agredir a la joven de ninguna forma, ni insultarla, amenazarla o perturbarla, ya fuera de forma personal, por medio de terceras personas o usando otros medios como redes sociales o mensajes de texto.

Junieysis Adely Merlo Espinoza es la tiktoker que fue hallada en una fosa. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Junieysis Merlo tuvo que volver a la casa donde fue asesinada

El Juzgado señaló que esas medidas fueron ordenadas tras una valoración de los riesgos asociados a los hechos que fueron referidos por Merlo cuando solicitó ser protegida de su expareja.

Otro detalle revelado por el Poder Judicial es que dichas medidas vencieron el pasado 10 de marzo del 2026, por lo que la causa fue archivada. Añadieron que Junieysis no realizó ninguna otra solicitud de medidas.

LEA MÁS: Sospechoso del caso Junieysis Merlo dio varias pistas que hicieron desconfiar a la Policía

Merlo estaba desaparecida desde hace más de una semana y la mañana de este jueves el OIJ encontró su cuerpo dentro de una fosa de 2 metros de profundidad, a escasos 500 metros de la casa en la que vivía junto al sospechoso y las hija de ambos, en un lujoso condominio en Salitral de Santa Ana.

Según el OIJ, Ramírez había contratado maquinaria pesada para unos trabajos en su propiedad y, al parecer, pidió que le cavaran el mencionado hueco, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Junieysis.