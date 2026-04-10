Esta fue la excusa que sospechoso habría usado para que cavaran hueco donde fue hallado el cuerpo de Junieysis Merlo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cuál habría sido la excusa que un hombre, apellidado Ramírez, utilizó para que el operario de una maquinaria le “ayudara” a cavar el hueco donde este jueves fue encontrado el cuerpo de la nicaragüense Junieysis Merlo, de 29 años.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que Ramírez, de 57 años, había contratado una maquinaria para realizar unos trabajos en su propiedad, ubicada dentro de un condominio de lujo en Salitral de Santa Ana, San José.

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Junieysis Merlo era madre de unas gemelas de 4 años. (cortesía/Cortesía)

Al parecer, el sospechoso aprovechó esa situación y creó una excusa para justificar que se hiciera el hueco de dos metros de profundidad donde fue encontrado el cuerpo de Junieysis, quien estaba desaparecida desde hace más de una semana.

“Este sujeto había contratado una maquinaria para hacer unas terrazas en unos lotes y le pidió a la persona, que no está involucrada con los hechos, que le hiciera un hueco a la orilla de una calle, para sostener el caudal de agua, este mismo orificio él lo utiliza para esta misma circunstancia (sepultar el cuerpo), según nuestra hipótesis”, explicó Soto.

El jefe judicial explicó que ese hueco en el que encontraron el cuerpo de la joven estaba ubicado a unos 400 o 500 metros de la vivienda en la que ella vivía junto al sospechoso y las dos hijas de ambos, unas gemelas de apenas cuatro años.

El sospechoso de matar a Junieysis era su expareja (cortesía/cortesía)

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Soto también destacó el hecho de que en ese condominio, que está en una zona montañosa, las casas no están pegadas, sino que están separadas a una distancia considerable unas de otras, situación que habría imposibilitado que los vecinos descubrieran alguna situación extraña en la casa de la pareja.

El sospechoso fue detenido en Cartago, luego de que él mismo indicara a las autoridades que se encontraría en esa zona, donde tiene familiares, alegando que no se sentía seguro en Santa Ana. Al momento de su localización, se encontraba con las gemelas, quienes quedaron bajo la protección del PANI.