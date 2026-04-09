Sucesos

Dolor y furia: familiar de Junieysis Merlo clama justicia tras su muerte y señala al supuesto responsable

La familia Junieysis Adely Merlo Espinoza espera que se haga justicia ante el gran dolor que están viviendo

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Por Silvia Coto

El dolor y la indignación marcan a la familia de Junieysis Adely Merlo Espinoza, tras confirmarse su fallecimiento. A través de redes sociales, su prima Jorling Merlo alzó la voz para exigir justicia.

“Alcemos la voz, no más femicidio, que esto no quede impune y que le caiga todo el peso de la ley. Hoy fue una familia sufriendo, unas niñas sin su mamá… qué corazón más duro el de este animal”, escribió en Facebook junto con una foto de la persona que el OIJ tiene como sospechosa de comer el crimen.

Junieysis Merlo
Junieysis Merlo era una joven muy amorosa con su familia quienes no hallan explicación al dolor que están viviendo. (cortesía)

En declaraciones a La Teja, la joven aseguró que hasta el último momento la familia mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.

“Solo queremos que se haga justicia por mi prima, hermana… toda la familia está consternada. Su mamá y su papá están devastados, nunca pensaron que ella iba a aparecer muerta”, expresó.

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La cercanía entre ambas hacía aún más fuerte el golpe. Según relató, eran muy unidas, lo que ha provocado un profundo dolor entre sus seres queridos ante lo ocurrido.

El caso de Junieysis continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales, su cuerpo fue encontrado en una fosa en la propiedad donde vivía, mientras sus allegados claman justicia por el atroz hecho.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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