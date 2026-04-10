Cuerpo de Junieysis Merlo no pudo ser llevado a Nicaragua para velarlo por una dolorosa razón

El caso por el atroz femicidio de la nicaragüense Junieysis Merlo, de 29 años, sigue rodeado de varias incógnitas; una de las principales es la causa de su muerte.

El cuerpo de la joven, quien estaba desaparecida desde hace más de una semana, fue encontrado dentro de una fosa de dos metros de profundidad, la cual su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años, mandó a cavar a escasos 500 metros de la casa en la que vivían, en un lujoso condominio en Salitral de Santa Ana, San José.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza (cortesía/Cortesía)

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se refirió al caso y dio a conocer lo que encontraron tras hallar el cuerpo de Merlo.

“Se trató de no manipularlo mucho, porque en este tipo de casos el principio de transferencia o la recolección de evidencias por la transferencia es muy importante. Visiblemente no se le observó ninguna lesión, entonces vamos a esperar a ver qué nos dice patología forense”, indicó Soto.

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Ante esta situación no se descarta que la joven madre de dos gemelas de 4 años haya muerto a consecuencia de asfixia, sin embargo, se habla de que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que será por medio de la autopsia que se determine si presentaba alguna herida que no era fácilmente visible.

El sospechoso de matar a Junieysis era su expareja (cortesía/cortesía)

La familia de Junieysis planeaba trasladar su cuerpo a Nicaragua para darle santa sepultura, pero trascendió que no recibieron el respectivo permiso por parte de las autoridades debido al estado de su cuerpo, por lo que tuvieron que cremar sus restos la noche de este mismo jueves.

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En cuanto a Ramírez, quien es el padre de las gemelas de Merlo, este fue detenido por el OIJ en Cartago, poco después del hallazgo del cuerpo de Merlo, y de momento se encuentra a la espera de que se dicten medidas cautelares en su contra.