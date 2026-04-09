Exseleccionado nacional se habría dejado fichar por uno de los grupos narco más temidos del mundo

Un hombre apellidado Varela Ugalde pasó de representar a nuestro país en una cancha de fútbol a ser detenido como sospechoso de estar vinculado a uno de los grupos narco más temidos del mundo.

En varias ocasiones Varela formó parte de la Selección Nacional de Amputados de Costa Rica y también llegó a jugar con equipos como Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas F.C. El exselecionado fue detenido junto a otros dos hombres apellidados Arias Morera y Morales Grijalba por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), pues son vinculados con el Cartel de Sinaloa.

LEA MÁS: Golpe al Cártel de Sinaloa: caen sospechosos de abastecer a este grupo criminal

“Según las investigaciones, estos sujetos colaboraban en aspectos logísticos de seguridad y combustible para que avionetas fueran cargadas con cocaína rumbo a México y Estados Unidos”, indicó Seguridad Pública.

Varela fue detenido por las autoridades en Esparza. (Cortesía/Varela fue detenido por las autoridades en Esparza.)

Los sospechosos fueron capturados por medio de allanamientos realizados la mañana de este jueves en Guanacaste y Puntarenas. El exseleccionado nacional fue detenido en Esparza, de donde es vecino.

De acuerdo con Seguridad Pública, como parte de esta misma investigación, en abril del 2025 se decomisaron 840 kilos de cocaína y más de 12 mil dólares en un yate en Quepos, Puntarenas, y se detuvo a tres mexicanos vinculados con el Cartel de Sinaloa.

LEA MÁS: Dolor y furia: familiar de Junieysis Merlo clama justicia tras su muerte y señala al supuesto responsable

“Mientras que, en diciembre del 2025, se detuvo a un mexicano y tres costarricenses que pertenecían a esta misma organización en Liberia, Guanacaste, con 400 kilos de cocaína, armas, combustible, luces para iluminar pistas clandestinas, llantas para avión, dinero en colones y dólares”.

Según las autoridades, Varela habría colaborado en la logística para ayudar a las narcoavionetas del cartel de Sinaloa. (cortesía/Varela fue detenido por las autoridades en Esparza.)

Como resultado de los allanamientos de este jueves, los agentes antidrogsa decomisaron cinco estañones vacíos con fuerte olor a combustible, ¢1.828.000 en efectivo, 13 municiones calibre 9mm y 56 cartuchos calibre 12.

LEA MÁS: Hermano de la tiktoker Junieysis Merlo reveló cómo conoció al sospechoso de matarla y detalles de su relación

En cuanto a Varela, una fuente cercana al caso comentó que este actualmente se ganaba la vida como verdulero y contaba con un camión para esa labor.

De forma preliminar se habla de que el exjugador usaba ese camión para trasladar pichingas con combustible, las cuales eran usadas para abastecer las avionetas narco.