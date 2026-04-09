Golpe al Cártel de Sinaloa: caen sospechosos de abastecer a este grupo criminal

Un operativo permitió la realización este jueves de cuatro allanamientos en Puntarenas y en Guanacaste para detener a varios sospechosos vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Las autoriades realizaron varios operativos simultaneos. Fotos MSP (MSP /MSP)

Las acciones son lideradas por la Policía de Control de Drogas (PCD), en conjunto con la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía.

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Según las investigaciones, los sospechosos formarían parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, colaborando en labores logísticas como seguridad y abastecimiento de combustible para avionetas utilizadas para transportar cocaína hacia México y Estados Unidos.

Los agentes detuvieron a tres sospechosos (MSP/MSP)

El Ministro de Seguridad, Mario Zamora dijo que este grupo ya había sido golpeado previamente por las autoridades.

Los allanamientos se realizaron en Puntarenas y Guanacaste (MSP/MSP)

En abril del 2025, se logró el decomiso de 840 kilos de cocaína y más de 12 mil dólares dentro de un yate en Quepos, en Puntarenas, donde además fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos ligados al cártel.

Lsa autoridades decomisaron mucha evidencia. Fotos: PCD (MSP/MSP)

Posteriormente, en diciembre del 2025, se registró otro operativo en Liberia, en Guanacaste, que dejó como resultado la captura de un mexicano y tres costarricenses vinculados a la misma organización, así como el decomiso de 400 kilos de cocaína, armas, combustible, luces para pistas clandestinas, llantas para avión y dinero en colones y dólares.

La banda aparentemente apoyaba en logística a la banda. (MSP/MSP)

En los allanamientos de este jueves también participan oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Fuerza Pública.