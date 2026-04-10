Junieysis Merlo: el desgarrador mensaje del que sería su pareja tras hallazgo de su cuerpo

El caso de Junieysis Merlo ha generado una profunda conmoción tanto en Costa Rica como en Nicaragua.

La joven tiktoker fue encontrada sin vida en una fosa ubicada en Salitral de Santa Ana, en la vivienda donde residía junto a su expareja, un hombre de apellido Ramírez, principal sospechoso del caso.

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Mensajes antes de la confirmación

Antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo, el hombre que sería su nueva pareja, identificado en redes sociales como Nica505, compartió un mensaje cargado de esperanza y preocupación.

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Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada a aproximadamente 500 metros de la casa donde vivía con el sospechoso y sus hijas. (Junieysis Merlo/Facebook)

“Donde quiera que esté espero que Dios la cuide y la proteja. Vuelva pronto, su familia y todos los suyos la necesitaos junto a nosotros, vuelve pronto mi amor”.

La despedida tras la tragedia

Horas después, al confirmarse que el cuerpo encontrado correspondía a la tiktoker, él publicó un nuevo mensaje, esta vez de despedida, reflejando el impacto emocional que recibió la noticia.

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“Mi amor, hasta el cielo sabes que te amaré por siempre”.

Según se ha dado a conocer, la joven había iniciado una nueva relación, aunque su pareja no residía en Costa Rica y solía intercambiar mensajes románticos en la plataforma digital.

Este mensaje lo compartió el hombre antes que apareciera el cuerpo de Junieysis Merlo. (Juni Merlo/TikTok)

Así despidió a Junieysis por medio de una historia en TikTok. (Juni Merlo/TikTok)

Las palabras han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado solidaridad ante la pérdida.

Este medio intentó conversar con el hombre para saber más detalles, pero no obtuvimos respuesta.

Un caso que sigue generando impacto

Tras el hallazgo, el caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en el proceso para esclarecer lo ocurrido, ya se sabe que murió asfixiada.

Por otra parte, la familia de la joven tenía la intención de trasladar el cuerpo a Nicaragua; sin embargo, debido a su estado, no se otorgó el permiso correspondiente, por lo que finalmente fue cremada.

Junieysis lo había etiquetado en un video el cual describió como: "para mi precioso". (Juni Merlo/TikTok)

La pareja intercambiaba comentarios en TikTok. (Juni Merlo/TikTok)