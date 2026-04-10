Junieysis Merlo expuso en redes sociales presunta infidelidad de su expareja hace un año

Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven madre de 29 años y creadora de contenido en TikTok, había realizado una denuncia pública sobre las supuestas infidelidades del padre de sus hijas, aproximadamente, un año antes de su asesinato.

La información consta en una publicación que la joven realizó en el grupo de Facebook: Pozos de Santa Ana y alrededores, donde compartió varias imágenes en las que, presuntamente, se observaba al sujeto de apellidos Ramírez Calvo en actitud cercana con una de sus empleadas.

Junto a las fotografías, Merlo escribió: “…hasta que este par dañó lo poco que quedaba de la relación. Los que lo conocen saben que él es así, con todo el mundo se mete”.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, había señalado en redes sociales las puestas infidelidades del papá de sus gemelas de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años. (cortesía/cortesía)

LEA MÁS: Hermano de la tiktoker Junieysis Merlo reveló cómo conoció al sospechoso de matarla y detalles de su relación

Según indicó Ariel Merlo, hermano de la víctima, su hermana ya no mantenía una relación sentimental con el padre de las gemelas, y únicamente sostenían comunicación por el bienestar de las niñas, de tan solo cuatro años.

Las autoridades judiciales presumen que la joven madre fue asesinada el 31 de marzo, fecha en la que tenía previsto realizar una videollamada con su padre para despedirse de una hermana que viajaría a España, comunicación que nunca llegó a concretarse.

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Junieysis Merlo tuvo que volver a la casa donde fue asesinada

09/04/2026, San José, Santa Ana, Condominio Los Pericos, en este condominio se encontro enterrado el cuerpo de Junieysis, una Tictoker que se encontraba desaparecida. (Jose Cordero/José Cordero)

Junieysis Merlo (cortesía/cortesía)

El cuerpo de Merlo fue hallado la madrugada del jueves 9 de abril, enterrado en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, San José, lugar donde residía junto a sus hijas. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la causa de muerte habría sido estrangulación.