Impactante video muestra como entre cuatro sicarios ejecutaron a un muchacho a plena luz del día

Una cámara de seguridad grabó el aterrador momento en el que un muchacho fue ejecutado entre cuatro sicarios, a plena luz del día, la tarde de este viernes en Puntarenas.

La víctima de este atroz crimen fue identificada como un joven de nombre Darren Stiven Cerdas Chacón, de 23 años, quien falleció poco después del ataque en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

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De acuerdo con la información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió a eso de las 3:30 p.m. de este viernes en Fray Casiano de Chacarita, específicamente en el barrio El Huerto.

Homicidio Fray Casiano. (Facebo/Homicidio Fray Casiano.)

“Los hechos se dieron cuando el ofendido se encontraba en vía pública en el sector mencionado y supuestamente es abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta cada uno, estos, sin mediar palabra alguna, le habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

En el video, que circula en redes sociales y que no publicaremos por respeto a los seres queridos de Cerdas, se observa que segundos antes del ataque el muchacho se encuentra caminando en una calle acompañado de otro hombre que viajaba en una especie de bicimoto.

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En ese momento aparece una primera motocicleta en la que viajaban dos sicarios y el que iba como acompañante empieza a dispararle al joven.

Homicidio Fray Casiano. (Faceb/Homicidio Fray Casiano.)

Cerdas sale corriendo hacia una acera, pero se tropieza y cae al suelo, en ese instante aparece la segunda motocicleta con sicarios, los cuales se unen a la balacera contra el muchacho.

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Pese al violento ataque, Cerdas sobrevivió y fue llevado primeramente a la clínica de Chacarita, posteriormente fue pasado al hospital de la provincia, donde lo declararon fallecido.

De acuerdo con la Policía Judicial, el ofendido falleció a consecuencia de más de 10 disparos que recibió por parte de los asesinos.