Sucesos

“Vuela alto, hermanito”: despiden a padre de tres hijos fallecido en accidente

El joven de 29 años era padre de tres hijos y vecino de Sarapiquí. Su familia ahora pide ayuda para darle una sepultura digna

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Por Silvia Coto

La comunidad de Sarapiquí llora la partida de Andrey Esquivel Castro, un joven de 29 años que falleció en un accidente de tránsito.

Más allá del trágico suceso ocurrido este jueves en la ruta 4, en la recta del Tigre, en Puerto Viejo de Sarapiquí, quienes lo conocieron aseguran que era un joven muy luchador.

En redes sociales, los mensajes de despedida no se han hecho esperar, reflejando el impacto de su pérdida.

Vuela alto, mi hermanito, Dios te recibirá con los brazos abiertos. Gracias por todos los consejos y las batallas que vivimos juntos, me demostraste que sí se puede”, escribió una persona allegada.

Andrey Esquivel Castro falleció en un accidente en Sarapiquí
Andrey Esquivel Castro falleció en un accidente en Sarapiquí (Cortesía/Cortesía)

Vecinos de la zona también han señalado que el tramo donde ocurrió el accidente es considerado peligroso por muchos conductores, lo que ha reavivado la preocupación en la comunidad.

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El accidente se dio cuando Andrey viajaba con su pareja. Ellos chocaron contra un pick up. El impacto fue tan fuerte que su carro se salió de la vía y el pick up se volcó. Las causas se encuentran en investigación.

En medio del dolor, la familia de Andrey enfrenta ahora otro desafío: poder darle sepultura. Si desea apoyarlos, puede hacerlo al número 8469-8389, a nombre de Daniela Esquivel.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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