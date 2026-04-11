“Vuela alto, hermanito”: despiden a padre de tres hijos fallecido en accidente

La comunidad de Sarapiquí llora la partida de Andrey Esquivel Castro, un joven de 29 años que falleció en un accidente de tránsito.

Más allá del trágico suceso ocurrido este jueves en la ruta 4, en la recta del Tigre, en Puerto Viejo de Sarapiquí, quienes lo conocieron aseguran que era un joven muy luchador.

En redes sociales, los mensajes de despedida no se han hecho esperar, reflejando el impacto de su pérdida.

“Vuela alto, mi hermanito, Dios te recibirá con los brazos abiertos. Gracias por todos los consejos y las batallas que vivimos juntos, me demostraste que sí se puede”, escribió una persona allegada.

Andrey Esquivel Castro falleció en un accidente en Sarapiquí (Cortesía/Cortesía)

Vecinos de la zona también han señalado que el tramo donde ocurrió el accidente es considerado peligroso por muchos conductores, lo que ha reavivado la preocupación en la comunidad.

LEA MÁS: Dolor y lucha: hermana de Junieysis Merlo llega al país para luchar por custodia de sus sobrinas

El accidente se dio cuando Andrey viajaba con su pareja. Ellos chocaron contra un pick up. El impacto fue tan fuerte que su carro se salió de la vía y el pick up se volcó. Las causas se encuentran en investigación.

En medio del dolor, la familia de Andrey enfrenta ahora otro desafío: poder darle sepultura. Si desea apoyarlos, puede hacerlo al número 8469-8389, a nombre de Daniela Esquivel.