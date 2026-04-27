Sucesos

Sin piedad: acribillan a hombre en Los Cuadros de Purral

Ataque ocurrió la noche del domingo 26 de abril

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Por Alejandra Morales

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre, esta vez la noche de este domingo en Los Cuadros de Purral, Goicoechea.

La alerta le ingresó a las autoridades cerca de las 11:30 p.m., lo que movilizó a cuerpos policiales y de emergencia hasta la zona.

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Ataque ocurrió la noche del domingo 26 de abril. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Víctima recibió múltiples disparos

De acuerdo con el OIJ, la víctima fue identificada con el apellido Méndez, de 46 años.

Según el informe preliminar, el hombre se encontraba en vía pública cuando se desató una balacera, en la que resultó herido con múltiples impactos de bala en la espalda y el abdomen.

Tras el ataque, Méndez fue trasladado de urgencia a la clínica de Coronado; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarado fallecido.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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matan a hombre en Los Cuadros de Purralmúltiples balazos cobran la vida de un hombre de apellido Méndez
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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